BP-Aktie: Verkaufsprozess für Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet

Überprüfung von Vermögen

31.07.26 08:35 Uhr

Der Energiekonzern BP hat im Rahmen einer Überprüfung seiner Vermögenswerte einen Verkaufsprozess für sein Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet.

Der britische Konzern teilte mit, er werde das Geschäft potenziellen Käufern anbieten. Zu den Vermögenswerten gehören fünf Förderzentren in der zentralen Nordsee und westlich der Shetlandinseln. Das Nordsee-Geschäft von BP beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.

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