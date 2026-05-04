DAX24.293 +1,3%Est505.839 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,44 +0,7%Nas25.325 +1,0%Bitcoin69.544 +1,9%Euro1,1698 +0,1%Öl111,4 -2,3%Gold4.575 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street eröffnet im Plus -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, AIXTRON, Ballard Power im Fokus
Top News
Meta Platforms-Aktie im Minus: KI soll Kinder unter 13 besser schützen Meta Platforms-Aktie im Minus: KI soll Kinder unter 13 besser schützen
Wachstumsmotor stottert: PayPal-Aktie kämpft nach Prognose-Dämpfer mit Abwärtssog Wachstumsmotor stottert: PayPal-Aktie kämpft nach Prognose-Dämpfer mit Abwärtssog
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Überraschend starker Start

Pfizer-Aktie etwas leichter: Neue Medikamente sorgen für Wachstum

05.05.26 15:47 Uhr
Pfizer-Aktie an der NYSE knapp im Minus: Neue Medikamente treiben Wachstum an | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Pfizer ist im ersten Quartal überraschend deutlich gewachsen und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
22,47 EUR -0,04 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 14,5 Milliarden Dollar (12,3 Mrd Euro), wie der Hersteller am Dienstag in New York mitteilte. Vor allem neue Medikamente sorgten in dem Jahresviertel für Schub, zudem profitierte das Unternehmen von positiven Währungseffekten. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt nur mit gut 13,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie zeigt sich im US-Handel an der NYSE zeitweise 0,13 Prozent leichter bei 26,27 US-Dollar.

Den gestiegenen Umsatz konnte der Konzern aber nicht in ein höheres Ergebnis ummünzen, auch weil zugleich die Verwaltungskosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen. Der Konzerngewinn ging dadurch unter dem Strich um neun Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Dollar zurück.

Pfizer hatte lange unter einem Umsatzschwund gelitten, vor allem wegen der gesunkenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfungen. Chef Albert Bourla zeigt sich jedoch optimistisch, dass der Konzern diese Lücke füllen kann. "Wir sind stark ins Jahr 2026 gestartet, und das bestärkt unser Vertrauen, dass wir diese entscheidende Phase für Pfizer erfolgreich bewältigen werden", sagte er laut Mitteilung. Dabei hob Finanzvorstand David Denton insbesondere den Umsatzanstieg von mehr als einem Fünftel bei neu gelaunchten und übernommenen Arzneien hervor.

Zudem mache Pfizer in seiner Arzneimittelforschung an mehreren Fronten Fortschritte, ergänzte Bourla, "und ich bin besonders ermutigt von dem, was wir in der Onkologie und im Bereich Adipositas sehen." Die Jahresziele bestätigte der Konzernchef.

/tav/nas

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com, Molly Woodward / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
10.04.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026Pfizer NeutralUBS AG
04.02.2026Pfizer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
16.12.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.04.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Pfizer NeutralUBS AG
04.02.2026Pfizer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen