NASDAQ-Wert Apple-Aktie etwas höher: Stellt Apple heute schon ein neues MacBook Pro vor?

Gerüchte um Ankündigung

Gerüchten zufolge steht der iPhone-Hersteller Apple kurz davor, sein Produktportfolio zu aktualisieren. Der bekannte Leaker Jon Prosser, der für den Tech-Blog "FrontPageTech.com" schreibt, rief seine Follower am Montag auf seinem Twitter-Profil dazu auf, heute den Newsroom des Tech-Konzern im Auge zu behalten. Dort informiert Apple regelmäßig über neue Produkte, aber auch Services, Softwareupdates und Kooperationen.

keep an eye on apple’s newsroom tomorrow 😏



- jon- frontpagetech.com 🧻 (@frontpagetech) January 16, 2023

Details dazu, was Apple bereits am heutigen Dienstag zu verkünden haben soll, verriet Prosser jedoch nicht.

Neues MacBook Pro in Datenbank entdeckt

Hinweise auf eine neue Produktankündigung gab es jedoch auch von Seiten des Twitter-Nutzers Wade Penner, der in einer Datenbank für in Kanada zertifizierte Geräte einen Verweis auf ein MacBook Pro mit der bislang unbekannten Modelnummer A2779 entdeckte.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G - Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

Der Eintrag wurde der Liste bereits am 11. Januar 2022 hinzugefügt.

6 GHz-Verbindungen möglich

Zwar verrät der Eintrag nicht viel über das anstehende Pro-Modell, laut dem Apple-Portal "MacRumors" lassen die vermerkten Funkfrequenzbereiche aber darauf schließen, dass der Laptop Wi-Fi 6E mit sich bringt. Der neue Standard erweitert das Netzwerk auf das Frequenzband von 6 GHz und soll damit eine höhere Bandbreite, schnellere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten ermöglichen. In den bereits erhältlichen MacBook Pro-Modellen mit einer Bildschirmdiagonale von 14 bzw. 16 Zoll findet sich bislang nur Wi-Fi 6, womit 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen möglich sind.

M2-Chip endlich auch für größere Pro-Modelle?

Außerdem dürfte Apple im erwarteten MacBook Pro einige neue Komponenten verbauen, die die Leistung des High End-Modells verbessern. Derzeit ist der neue M2-Chip nur dem MacBook Pro mit einer Bildschirmdiagonale von 13 Zoll vorbehalten, das im Juni 2022 angekündigt und auf den Markt gebracht wurde. Die 14-Zoll- und 16-Zoll-Modelle, die bereits 2021 veröffentlicht wurden, nutzen noch den M1 Pro- bzw. M1 Max-Chip. Beobachter rechnen damit, dass der M2-Chip nun auch die beiden größeren MacBook Pros erreichen wird. Hinweise darauf gibt es in der kanadischen Datenbank jedoch nicht.

Keine Innovationen erwartet

Größere Innovationen dürften allerdings ausbleiben. Darauf deutet auch hin, dass Apple kleine Hardwareupgrades meist nur mittels Pressemitteilung ankündigt, während umfassende Veränderungen des Produktangebots meist in einer Keynote vorgestellt werden. Es bleibt also abzuwarten, ob Apple im Laufe des Tages tatsächlich mit einer neuen Produktankündigung aufwartet. Gemäß "ifun.de" dürfte eine entsprechende Mitteilung ab 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu erwarten sein, was im kalifornischen Cupertino 8 Uhr morgens entspricht. Zu dieser Uhrzeit informierte der NASDAQ-Konzern im Oktober 2022 bereits über neue iPad-Modelle.

Die Apple-Aktie steigt im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,23 Prozent auf 135,07 US-Dollar.

