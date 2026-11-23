Überraschende Wendung

Völlig überraschend kündigte NVIDIA heute an, dass Jensen Huang wieder die Plätze als CEO, President und Board Director einnehmen wird. Die Aktie reagiert deutlich.

Verwaltungsrat setzt Jensen Huang einstimmig wieder als CEO ein

Verwaltungsrat sieht nach Hinweisen aus Washington kein Sicherheitsrisiko

Interne Untersuchung läuft weiter, Kongressbefragung folgt am 1. Dezember

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NVIDIA holt seinen Mitgründer zurück: Der Verwaltungsrat hat Jensen Huang heute mit sofortiger Wirkung wieder als President und CEO sowie als Mitglied des Gremiums eingesetzt, die NVIDIA-Aktie notiert zeitweise 28,03 Prozent höher bei 160,72 US-Dollar. Damit endet die Interimsphase nach nur elf Tagen.

Einstimmiges Votum nach mehreren Gesprächen

Das Gremium stimmte geschlossen für Huangs Rückkehr, nachdem es sich in einer Reihe von Gesprächen von seiner Offenheit und Führungsfähigkeit überzeugt hatte. Ausschlaggebend war zudem eine Einschätzung hochrangiger Stellen der US-Regierung: Auf dieser Grundlage sieht der Verwaltungsrat in der Wiedereinsetzung kein Risiko für die nationale Sicherheit. Chairman Harvey C. Jones, der im Amt bleibt, nennt Huang den richtigen Mann an der Spitze und sieht den Schritt im Interesse von Aktionären, Mitarbeitern, Partnern und Kunden. Colette Kress konzentriert sich wieder auf ihre Rolle als Finanzchefin. Huang selbst kündigt an, mit Demut und erneuertem Einsatz an die Arbeit zurückzukehren.

Kehrtwende binnen elf Tagen

Am 12. November hatte NVIDIA den Rücktritt Huangs von allen Ämtern gemeldet und Kress zur Interimschefin ernannt. Vorausgegangen waren Medienberichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Noch bei der Vorlage der Quartalszahlen am 17. November stellte Jones in der Telefonkonferenz klar, der Verwaltungsrat beabsichtige nicht, Huang wieder als CEO einzusetzen. Diese Linie ist nun Geschichte.

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Was für NVIDIA-Aktionäre offen bleibt

Mit der Rückkehr entfällt die Unsicherheit über eine langwierige Nachfolgesuche, die Aufarbeitung ist aber nicht abgeschlossen. Ein Ausschuss unabhängiger Direktoren setzt seine Untersuchung mit externen Anwälten bis zum Ende fort, Huang sagt volle Kooperation zu. Parallel überwacht ein neuer Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen die Handelskonformität, zudem sucht NVIDIA erstmals einen Chief Compliance Officer. Die Zusammenarbeit mit laufenden behördlichen Ermittlungen geht weiter.

Konkret wird es am 1. Dezember: Dann stellt sich Huang laut den Vorsitzenden dreier Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses den Fragen der Abgeordneten in einer protokollierten Befragung, NVIDIA-Chefjurist Tim Teter folgt am 2. Dezember.

Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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