Überraschende Zahlen

Fehlerbehebungen, Zusatzaufwendungen bei Neubauprojekten und eine Wertberichtigung einer Pilotanlage haben den Elektrolyse-Spezialisten thyssenkrupp nucera im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 noch stärker belastet als erwartet.

Vor Steuern und Zinsen sei in den zwölf Monaten bis Ende September ein Verlust (Ebit) von 136 Millionen Euro angefallen, teilte die thyssenkrupp-Tochter überraschend am Freitagabend in Dortmund mit.

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Das Unternehmen hatte zuletzt mit einem operativen Verlust von maximal 105 Millionen Euro gerechnet. 2024/25 hatte das Unternehmen noch einen operativen Gewinn von zwei Millionen Euro erzielt. Der Umsatz sei in den vergangenen zwölf Monaten um fast die Hälfte auf rund 450 Millionen Euro eingebrochen. Damit liegt der Erlös am unteren Ende der zuletzt in Aussicht gestellten Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 stellte thyssenkrupp nucera auf Basis des gestiegenen Auftragseingangs einen Umsatzanstieg in Aussicht. Das Volumen des Auftragseingangs sei im vergangenen Jahr um rund 60 Prozent auf 559 Millionen Euro gestiegen. Hier lag der Wert wie beim Umsatz am unteren Ende der in Aussicht gestellten Spanne.

Der freie Zahlungsmittelzufluss (FCF) sei im vergangenen Geschäftsjahr um fünf auf 16 Millionen Euro gestiegen. Das Unternehmen will am 16. Dezember seinen detaillierten Quartalsbericht vorlegen.

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Die thyssenkrupp nucera-Aktie, die am Freitag im regulären XETRA-Handel bereits um sieben Prozent gefallen ist, gab nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate nach der überraschenden Bekanntgabe der Eckdaten nochmals um rund sieben Prozent nach.

Der Börsenwert von thyssenkrupp nucera sank im bisherigen Jahresverlauf um rund ein Fünftel auf 890 Millionen Euro. Das im MDAX notierte Unternehmen thyssenkrupp hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile des Elektrolyse-Spezialisten.

Der Konzern hatte die Tochter Anfang Juli 2023 zu 20 Euro das Stück an die Börse gebracht. thyssenkrupp nucera war dort nur zu Beginn ein Erfolg. In den ersten Wochen ging es bis auf etwas mehr als 25 Euro nach oben. Seitdem geht es Schritt für Schritt nach unten.

/zb/gl/he

DORTMUND (dpa-AFX)