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Überraschender Wahlausgang

Aktien von Santander, Telefonica und Co. unter Druck: Brasiliens Wahlausgang schockt Anleger

Aktien von Santander, Telefonica und Co. unter Druck: Brasiliens Wahlausgang schockt Anleger

Der überraschende Wahlausgang in Brasilien belastet die Börsen in Portugal und Spanien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GALP Energia
20.77 EUR -1.41 EUR -6.36 %
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Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10.98 EUR -0.53 EUR -4.59 %
Charts | News | Analysen
Telefonica S.A.
3.17 EUR -0.25 EUR -7.29 %
Charts | News | Analysen

Spanien gehört zu den größten ausländischen Investoren in dem südamerikanischen Land, auch das frühere Mutterland zu Kolonialzeiten, Portugal, ist stark mit der brasilianischen Wirtschaft verflochten. Belastend wirkt der überraschende Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva über den konservativen und als wirtschaftsfreundlich geltenden Herausforderer Flavio Bolsonaro bei der Stichwahl der Präsidentschaftswahlen. Bolsonaro hatte die erste Runde noch gewonnen. Die brasilianische Börse dürfte einbrechen.

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Während der DAX zulegt, verlieren PSI-20 in Lissabon und IBEX-35 in Madrid jeweils 0,6 Prozent. Die Aktien der spanischen Unternehmen Santander und Telefonica, die beide auf dem brasilianischen Markt stark engagiert sind, stürzen in Madrid zeitweise um 5 bzw. 7,2 Prozent ab. Auch das portugiesische Energie-Unternehmen Galp Energia ist in Basilien äußerst aktiv, der Kurs bricht in Lissabon zeitweise um 9,45 Prozent auf 20,79 Euro ein.

DOW JONES

Bildquellen: Shutterstock / MacroEcon, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.06.24 Telefonica Sell Deutsche Bank AG
13.06.24 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.11.23 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.

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