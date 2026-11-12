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Überschuldung in Deutschland nimmt zu - mehr als 7,3 Millionen Betroffene

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist gestiegen. 7,36 Millionen Menschen ab 18 Jahren sind betroffen, wie aus dem neuen "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Das sind gut vier Prozent oder 293.000 Fälle mehr als im Vorjahr. Stichtag war der 1. Oktober.

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"Die finanzielle Lage der privaten Verbraucher hat sich weiter verschlechtert", sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Vor allem die stark gestiegenen Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten belasteten die Ausgaben. Zugleich trübe sich die Arbeitsmarktlage weiter ein. Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht nachkommen kann.

Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Fallzahlen nach Angaben von Creditreform nicht direkt mit früheren Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Verfahrens rückwirkend neu berechnet. Dadurch ist ein Vergleich möglich.

Starker Anstieg bei Jüngeren

Häufigste Gründe für Überschuldung sind laut Studie Erkrankung, Sucht oder Unfälle sowie Arbeitslosigkeit. Überdurchschnittlich stark gestiegen ist die Zahl überschuldeter junger Erwachsener unter 30 Jahren. Sie erhöhte sich um 5,8 Prozent auf 1,17 Millionen.

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Insgesamt am meisten betroffen sind Menschen zwischen 30 und 49 Jahren. "Vor allem die Leistungsträger der Gesellschaft, die mitten im Erwerbsleben stehen und finanzielle Belastungen schultern müssen, spüren die Folgen der Krisen", so Hantzsch. Der Experte erwartet im kommenden Jahr keine Entspannung. "Die Zahl der überschuldeten Verbraucher wird aller Voraussicht nach weiter zunehmen."

Wie Bundesländer und Städte abschneiden

Die höchste Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen, hat Bremen (15,89 Prozent). Dahinter folgen Nordrhein-Westfalen (13,19 Prozent) und Sachsen-Anhalt (13,08 Prozent). Die niedrigsten Werte erreichen Bayern (7,58 Prozent), Baden-Württemberg (8,73 Prozent) und Brandenburg (9,15 Prozent). In allen Bundesländern stiegen die Quoten.

Regional gibt es große Unterschiede. Am geringsten ist die Überschuldung in den bayerischen Landkreisen Eichstätt (4,75 Prozent) und Erlangen-Höchstadt (4,99 Prozent). Schlusslichter in der Rangliste sind die Städte Gelsenkirchen (25,43 Prozent) und Bremerhaven (23,67 Prozent). Die bundesweite Quote erhöhte sich um 0,42 Punkte auf 10,58 Prozent.

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Für seinen "Schuldneratlas" wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register von Online-Händlern und weiteren Quellen aus. Unterschieden werden "weiche" vorgerichtliche Überschuldungsmerkmale wie Mahn- und Inkassoverfahren, "mittlere" wie Pfändungen oder Vollstreckungen sowie "harte" wie Privatinsolvenzen. Eine einzelne Mahnung führt nicht automatisch dazu, dass ein Verbraucher als überschuldet eingestuft wird./cr/DP/jha

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