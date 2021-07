Überschwemmungen auch in Zentralchina - Unesco-Weltkulturerbe bedroht

Peking (Reuters) - Starkregen hat auch in Zentral-China Überschwemmungen ausgelöst.

In der Provinz Henan traten Flüsse über die Ufer und führten zu Überflutungen in einem Dutzend großer Städte. Betroffen war auch die Metropole Zhengzhou am Gelben Fluss. Auf Fernsehbildern war am Dienstag zu sehen, wie Passanten durch knietiefes Wasser wateten. In der nahe gelegenen Stadt Ruzhou wurden Autos von den Fluten mitgerissen. Zunächst wurden keine Todesopfer gemeldet, doch mussten in der Region mit ihren 94 Millionen Einwohnern Straßen gesperrt sowie Flug- und Eisenbahnverbindungen eingestellt werden.

Mit den für ihre Buddhastatuen bekannten Longmen Grotten am Yi-Fluss war auch eine Unesco-Weltkulturerbe-Stätte in der Region von den Fluten bedroht. Zudem musste der Shaolin-Tempel in der Stadt Dengfeng vorübergehend geschlossen werden.