Übersehenes Risiko?

Erst 111,50 US-Dollar, dann fast der Ausgabepreis: Die Anthropic-Aktie fährt Achterbahn, doch Jim Cramer sieht ein ganz anderes Problem auf Aktionäre zukommen.

• Es besteht die Sorge, dass politische Maßnahmen wie höhere Steuern auf Kapitalgewinne und Vermögen die Renditen für Aktionäre in den USA beeinträchtigen könnten, was sich indirekt auch auf europäische Investoren auswirken könnte.

• Die Anthropic-Aktie erlebte in den ersten Handelstagen starke Schwankungen, startete mit einem erfolgreichen ersten Tag, fiel jedoch kurz darauf deutlich unter den Ausgabepreis.

Anthropic-Aktie schwankte in den ersten zwei Handelstagen deutlich

Jim Cramer sieht die großen Gewinne des Börsengangs vor allem bei Reichen

Für Aktionäre rücken Steuerdebatte und das Ende der Haltefrist in den Blick

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Die Aktie von Anthropic hat in ihren ersten beiden Handelstagen an der NASDAQ eine Spanne von 115,10 bis 83,05 US-Dollar durchlaufen, und damit rückt eine Warnung von Jim Cramer in ein neues Licht. Die großen Gewinne aus dem Börsengang sind nach Lesart des CNBC-Moderators längst an eine kleine Schicht früher Geldgeber verteilt. Daraus erwächst für ihn ein politisches Risiko, das über höhere Steuern am Ende auch gewöhnliche Aktionäre treffen könnte. Ausgesprochen hatte Cramer die Warnung am vergangenen Montag in seiner Sendung "Mad Money", also drei Tage vor dem Handelsstart.

Holpriger Start der Anthropic-Aktie

Anthropic hatte den Ausgabepreis auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt, oberhalb der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Am Donnerstag eröffnete die Aktie an der NASDAQ mit 111,50 US-Dollar und kletterte im Tagesverlauf bis auf 115,10 US-Dollar, der erste Handelstag verlief insgesamt erfolgreich. Doch schon am Freitag erfasste ein Ausverkauf bei US-Technologiewerten auch den Neuling: Die Aktie verlor zweistellig und rutschte bis auf 83,05 US-Dollar, nur fünf Cent über dem Ausgabepreis. Wer zum Erstkurs gekauft hatte, lag damit zeitweise deutlich im Minus, während die Zeichner beim Ausgabepreis knapp auf ihre Kosten kamen.

Was Cramer am Anthropic-Börsengang stört

Den frühen Investoren gönnt Cramer ihren Erfolg ausdrücklich. Doch er stört sich daran, wer profitiert: "Nur die Superreichen fahren bei diesen gewaltigen Börsengängen wie SpaceX, Anthropic und womöglich OpenAI solche Gewinne ein", sagte er und bezeichnete sich zugleich als fairen Marktkapitalisten, der allen den Reichtum wünsche. Die Rendite eines frühen Geldgebers bezifferte er auf 1.500 Prozent. Fonds, die Privatanlegern Zugang zu Wagniskapital versprechen, ändern daran nach seiner Darstellung wenig, denn sie bekämen nicht dieselben Konditionen wie die Insider. Wer in den privaten Finanzierungsrunden einstieg, zahlte nur einen Bruchteil dessen, was Käufer an der Börse heute auf den Tisch legen.

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Wie groß diese Gewinne ausfallen, zeigt das Beispiel Amazon. Der Konzern wies für das zweite Quartal 2026 einen Nettogewinn von 62,6 Milliarden US-Dollar aus, nach 18,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Darin steckten 53,4 Milliarden US-Dollar an nicht operativen Erträgen vor Steuern, die überwiegend aus den Beteiligungen an Anthropic stammen. Neben Amazon zählt auch Alphabet zu den großen Geldgebern. Für deren Aktionäre wird der Anthropic-Wert damit zum eigenen Ergebnistreiber, der die berichteten Gewinne von Quartal zu Quartal deutlich bewegen kann, nach oben wie nach unten.

Höhere Steuern als mögliche Gegenreaktion

Konkret skizzierte Cramer, wie die Gegenbewegung aussehen könnte: höhere Steuern für Spitzenverdiener, höhere Steuern auf Kapitalgewinne, selbst wenn gar keine realisiert wurden, und offene Vermögenssteuern. Er könne sich vorstellen, dass eine neue Generation von Demokraten solche Vorhaben mit dem Fleischerbeil durchsetze. Cramer stellte das ausdrücklich als Risiko dar, nicht als Wunsch, und plädierte selbst dafür, den Kuchen zu vergrößern. Die Zahlen der US-Notenbank liefern seiner Sorge Material: Laut den Distributional Financial Accounts der Federal Reserve hielt das reichste Prozent der US-Haushalte im zweiten Quartal 2026 rund 50,9 Prozent aller Aktien und Fondsanteile, nach 50,4 Prozent ein Jahr zuvor.

Was die Debatte für Aktionäre bedeutet

Anleger in Europa trifft Cramers Steuerszenario vor allem indirekt. Ihre Kursgewinne unterliegen hierzulande der Abgeltungsteuer, die von Cramer skizzierten US-Pläne zielen auf amerikanische Steuerpflichtige. Spürbar würde eine solche Debatte eher über die Stimmung am US-Markt. Direkter wirkt das Angebot: Insider und die meisten Altaktionäre dürfen laut Börsenprospekt 180 Tage nach dem Prospektdatum nicht verkaufen. Läuft diese Frist aus, kann ein großes Paket günstig erworbener Aktien auf den Markt drängen.

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Mitte Dezember steht laut Bloomberg die mögliche Aufnahme in den NASDAQ 100 und den Russell 1000 an. Dann zeigt sich, wie stark Indexfonds die Nachfrage nach der Anthropic-Aktie stützen.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net

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