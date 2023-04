Airbus-Aktie wenig verändert: Airbus lieferte im ersten Quartal 61 Flugzeuge aus - Icelandair kauft Airbus-Maschinen

Aktien in diesem Artikel Airbus 127,00 EUR

Im ersten Quartal wurden insgesamt 127 Maschinen an 54 Kunden ausgeliefert, wie das Unternehmen mitteilte.

Zudem erhielt Airbus im März 20 Bestellungen. Davon gab allein Lufthansa 15 Maschinen in Auftrag, die zehn A350-1000 und fünf A350-900 bestellte. Netto verbuchte Airbus im Zeitraum Januar bis März 142 Aufträge.

Icelandair kauft bei Airbus ein

Die isländische Fluggesellschaft Icelandair verhilft dem europäischen Flugzeugbauer Airbus zu einem kleinen Sieg gegen den US-Rivalen Boeing. Es sei eine Absichtserklärung über den Kauf von 13 Airbus-Maschinen des Typs A321XLR unterzeichnet worden, teilte Icelandair am Freitag in Reykjavik mit. Zudem gibt es eine Option auf weitere zwölf Maschinen. Mit der Bestellung wird Icelandair die Ersetzung seiner Boeing 757 Flugzeuge komplettieren. Ein Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt. Die Airbus-Aktie steigt via XETRA zeitweise 0,11 Prozent auf 126,28 Euro.

