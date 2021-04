ÜBERSICHT/EZB-Bericht zu PEPP-Anleihekaufprogramm

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihebestände der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP haben sich in den Monaten Februar und März um 133,435 Milliarden Euro erhöht, nachdem sie im Dezember und Januar um 110,209 Milliarden Euro gestiegen waren. Folgende weitere Details nannte die EZB in ihrem alle zwei Monate veröffentlichten PEPP-Bericht zur Veränderung der Anleihebestände PEPP:

Veränderung Anleihebestände PEPP über zwei Monate (in Milliarden Euro)

. öff. Anleihen Unt.-anleihen Covered Bonds Commercial Paper ABS

Feb/Mar +131,583 +4,763 +0,939 -3,850 0

Dez/Jan +116,339 +1,471 +0,002 -7,603 0

Okt/Nov +140,160 +0,342 0 -7,682 0

Aug/Sep +126,832 +2,707 0 -2,765 0

Jun/Jul +198,214 +7,043 +1,031 -0,544 0

Das PEPP läuft vorerst bis Ende März 2022, mindestens aber so lange, bis nach Meinung der EZB die "Corona-Krisenphase" vorbei ist. Das PEPP hat ein Volumen von 1.850 Milliarden Euro. Die nationalen Zentralbanken des Euroraums kaufen im Rahmen des PEPP Staatsanleihen ihres Landes auf eigenes Risiko. Das Volumen der Käufe orientiert sich langfristig am Anteil jedes Landes am eingezahlten EZB-Kapital. Allerdings sind kurzfristig auch deutliche Abweichungen von diesem Schlüssel möglich, wenn die EZB das für nötig hält.

Am Ende des aktuellen Berichtszeitraums zeigt sich, dass sich die Anteile der großen Euro-Länder am Bestand der im Rahmen des PEPP erworbenen Staatsanleihen weiter ihren Anteilen am eingezahlten EZB-Kapital angenähert haben. Deutschlands Anteil übersteigt die Sollgröße leicht.

Staatsanleihekäufe und EZB-Kapitalanteil im Rahmen des PEPP (in Prozent)

ANTEIL BESTANDSVERÄNDERUNG DE FR IT ES

EZB-Kapitalanteil* 26,4% 20,4% 17,0% 12,0%

Februar/März 26,9% 20,8% 17,4% 12,2%

Dezember/Januar 26,9% 20,8% 17,4% 12,2%

2020

Oktober/November 27,0% 20,9% 17,4% 12,2%

August/September 26,5% 20,5% 18,0% 12,3%

--------------------------------- ------- ------- ------- -------

ANTEIL GESAMTBESTAND DE FR IT ES

EZB-Kapitalanteil* 26,4% 20,4% 17,0% 12,0%

Ende März 26,5% 19,0% 18,8% 12,5%

Ende Januar 26,4% 18,7% 19,1% 12,6%

2020

Ende November 26,3% 18,3% 19,4% 12,6%

Ende September 26,2% 17,6% 19,9% 12,8%

*Es sind nicht ausreichend Staatsanleihen aller Euro-Staaten verfügbar. Diesen Mangel gleicht die EZB durch höhere Käufe anderer Staatsanleihen aus.

