ÜBERSICHT/EZB-Monatsbericht zu APP-Anleihekaufprogramm

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihebestände der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des APP-Kaufprogramms haben sich im März um 22,566 Milliarden Euro erhöht, nachdem sie im Februar um 20,915 Milliarden Euro zugenommen hatten. Im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP wurden Anleihen für 59,914 (Vormonat: 53,046) Milliarden Euro erworben.

(Mrd Euro) öffentliche Untern.- Covered TOTAL

Anleihen anleihen Bonds ABS APP PEPP

März 14,955 6,929 0,684 -0,001 22,567 73,521

Februar 15,129 4,064 1,539 0,183 20,915 59,914

Januar 13,655 4,924 0,074 -0,807 17,846 53,046

Dezember 17,822 2,378 1,529 -0,800 20,929 57,163

November 21,241 5,009 0,646 0,824 27,720 70,835

Oktober 19,182 6,983 -1,041 0,225 25,349 61,985

Die EZB will ihre APP-Anleihebestände bis auf weiteres monatlich um rund 20 Milliarden Euro erhöhen. Allerdings kommt es von Monat zu Monat zu Schwankungen, weil die EZB ihre Käufe der Marktliquidität anpasst. Außerdem hat sie bis zu einem Jahr Zeit, die Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen wieder anzulegen.

Die nationalen Zentralbanken des Euroraums kaufen im Rahmen des APP Staatsanleihen ihres Landes auf eigenes Risiko. Das Volumen der Käufe orientiert sich am Anteil jedes Landes am eigezahlten EZB-Kapital, wobei die Zentralbank in Abstimmung mit der EZB eine gewisse Flexibilität hat. Zudem sind nicht ausreichend Staatsanleihen aller Euro-Staaten verfügbar, außerdem werden keine griechischen Anleihen erworben. Diesen Mangel gleicht die EZB durch höhere Käufe anderer Staatsanleihen aus.

Im Berichtsmonat teilten sich die Staatsanleihekäufe unter den großen Euro-Ländern wie folgt auf:

(%) DE FR IT ES

EZB-Kapitalanteil 26,4 20,4 17,0 12,0

März 26,3 22,2 18,7 13,3

Februar 26,3 22,2 18,7 13,3

Januar 26,3 22,2 18,7 13,3

Dezember 26,3 22,2 18,7 13,3

November 26,3 22,1 18,8 13,3

Oktober 25,9 22,4 19,1 13,3

September 25,8 22,5 19,1 13,2

August 25,9 22,4 19,2 13,2

