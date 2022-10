Übertriebene Zinserhöhungen? Die Top-Ökonomen Mohamed El-Erian und Jeremy Siegel kritisieren die Fed

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Die US-Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu - und laut Allianz-Chefberater Mohamed El-Erian und Wharton-Professor Jeremy Siegel gibt es dafür vor allem einen Schuldigen: die US-Notenbank Fed. Die habe bei der Geldpolitik in den letzten Jahren so sehr versagt, dass ihre Fehler sogar in die Geschichtsbücher eingehen dürften.