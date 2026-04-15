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CATL-Aktie auf Rekordkurs: Starke Q1-Zahlen treiben Batterie-Riesen an

16.04.26 13:25 Uhr
CATL-Aktie mit Kurssprung: Wachstum und Nachfrage katapultieren Papier auf Rekordniveau | finanzen.net

Überraschend gute Quartalszahlen schicken die CATL-Aktie auf ein neues Rekordhoch. Wachstum bei Umsatz und Gewinn sowie strategische Expansion sorgen für Rückenwind.

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• Umsatz steigt um mehr als 50 Prozent im Jahresvergleich
• Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich
• Aktie erreicht neues Allzeithoch nach Zahlenvorlage

Nettogewinn beinahe verdoppelt

Contemporary Amperex Technology (CATL) überzeugt mit starken Zahlen für das erste Quartal. Der weltweit größte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zulegen und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

Wie Bloomberg berichtet, stieg der Nettogewinn im ersten Quartal um 49 Prozent auf 20,7 Milliarden Yuan. Der Umsatz legte gleichzeitig um 52 Prozent auf rund 129 Milliarden Yuan zu. Auch laut Investing.com bestätigten die Zahlen das starke operative Momentum des Konzerns. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 4,58 Yuan nach 3,18 Yuan im Vorjahreszeitraum.

Treiber der Entwicklung bleibt vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge. CATL profitiert dabei von seiner globalen Marktführerschaft und der engen Zusammenarbeit mit großen Autobauern wie Tesla.

Rekordhoch an der Börse nach Zahlen

Die starken Zahlen zum ersten Quartal wurden an der Börse unmittelbar honoriert: Die in Shenzhen gelistete Aktie erreichte im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch bei 460,00 Yuan, ehe sie mit einem Plus von 5,33 Prozent bei 453,98 Yuan aus dem Handel ging.

Auch die in Hongkong notierten Papiere legten deutlich zu und markierten mit 729 Hongkong-Dollar ebenfalls ein Allzeithoch. Zum Handelsschluss stand hier ein Kursplus von 9,00 Prozent bei 714,50 Hongkong-Dollar zu Buche.

Expansion in Rohstoffe und neue Technologien

Neben den starken Zahlen sorgte auch eine strategische Ankündigung für zusätzliche Fantasie. Bloomberg zufolge plant CATL den Aufbau einer neuen Tochtergesellschaft mit einem Kapital von rund 30 Milliarden Yuan. Diese soll als Plattform für Investitionen in den Bereich kritischer Rohstoffe dienen.

Ziel ist es, die Versorgung mit wichtigen Materialien wie Lithium, Nickel und Kobalt langfristig zu sichern und Abhängigkeiten zu reduzieren. "Die Einheit wird als Investitions- und Betriebsplattform für den neuen Energiesektor dienen", erklärte das Unternehmen laut Mitteilung.

Parallel treibt CATL die Entwicklung alternativer Technologien voran. So arbeitet der Konzern verstärkt an Natrium-Ionen-Batterien, die perspektivisch eine kostengünstigere Alternative zu Lithium-Ionen-Lösungen darstellen könnten.

Wachstum auch im Energiespeicher-Segment

Zusätzlichen Schub erhält das Geschäft durch den boomenden Markt für Energiespeicherlösungen. Wie Bloomberg berichtet, entfielen laut einem Unternehmensbericht im ersten Quartal bereits rund 25 Prozent der Verkäufe auf diesen Bereich.

Insgesamt überschritten die Batterieverkäufe erstmals die Marke von 200 Gigawattstunden, was einem Wachstum von über 60 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum trotz schwächerer Pkw-Verkäufe im Heimatmarkt China erzielt wurde.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Kittyfly / Shutterstock.com

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