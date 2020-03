Uefa verschiebt Endspiele der Champions League und Europa League

NYON (AFP)--Wegen der Coronavirus-Pandemie können auch die Endspiele der Champions League und der Europa League nicht wie geplant stattfinden. Wie die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Montagabend bekanntgab, werden die ursprünglich für Mai angesetzten Finals verschoben. Eine Entscheidung bezüglich neuer Termine sei noch nicht getroffen worden, erklärte die Uefa weiter.

Das Champions-League-Finale sollte am 30. Mai in Istanbul stattfinden, das Endspiel der Europa League am 27. Mai im polnischen Danzig. Auch das Königsklassenfinale der Frauen am 24. Mai in Wien wurde bis auf Weiteres verschoben.

Eine Arbeitsgruppe, die von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin eingesetzt worden sei, werde "die bestehenden Optionen prüfen", hieß es in der Uefa-Erklärung. Mit der Analyse des Spielkalenders habe die Arbeitsgruppe bereits begonnen. "Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben", hieß es weiter.

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden bereits eine Reihe großer Sportveranstaltungen abgesagt oder verschoben, darunter auch die Fußball-Europameisterschaft. Um die Olympischen Sommerspiele in Japan wird noch gerungen.

March 23, 2020