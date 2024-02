Ufo ruft Lufthansa-Kabinenpersonal zur Urabstimmung auf

Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Vormittag an Fahrt

IAG takeover of Air Europa faces fresh challenges in Brussels

Optimismus in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag in Grün

Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Heute im Fokus

Lösungssuche nach Nein zu Tesla-Erweiterungsplänen in Grünheide. Varta erzielt Fortschritte nach Cyberattacke. HOCHTIEF mit Ergebnisplus in 2023. Scout24 erweitert Vorstand. VW und BMW in USA zu Auto-Rückrufen gezwungen. MTU kürzt wegen Triebwerksrückruf Dividende. KRONES will nach Zielerreichung weiter wachsen. Moderna mit Ergebnis- und Gewinneinbruch.