Uhren-Trend: Junge Männer setzen auf hochwertige Mechanik

25.08.25 05:36 Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Junge, vor allem männliche Käufer suchen verstärkt nach hochwertigen, mechanischen Uhren. "Hierbei konzentriert sich die Nachfrage nicht auf das wohl bekannteste Schweizer Fabrikat, sondern die breite Range aus Schweiz, Schwarzwald und Glashütte - wobei die jeweilige Marke durchaus wichtig ist", teilte der Geschäftsführer des Bundesverbands der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte (BVJ), Joachim Dünkelmann, mit.

Wer­bung

Ein vergleichbarer Trend sei auch bei Vintage-Modellen und Uhren aus Vorbesitz, deren Echtheit zertifiziert ist, erkennbar. Das sei auch auf Onlineplattformen zu sehen. "In den entsprechenden Liebhaber-Gruppen und Foren sieht man immer öfter männliche Uhren-Fans Mitte 20 und auch darunter", berichtete Dünkelmann der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe.

Neben sogenannten Selbstkäufern sei die hochwertige Mechanik ein beliebtes Geschenk zu besonderen Anlässen. "Bei Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschluss steht nicht selten eine ganz konkrete Marken-Uhr auf dem Wunschzettel", so der BVJ-Geschäftsführer. Je nach Anlass und Geldbeutel seien Modelle zwischen 1.000 bis über 5.000 Euro keine Seltenheit. Als Geschenk würden sie dann oft auch mit einer Gravur versehen./kre/DP/zb

