Ujjivan Small Finance Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Ujjivan Small Finance Bank hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 INR, nach 0,630 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,49 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 19,39 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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