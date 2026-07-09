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UK/Gericht gibt Autokonzernen in Streit um Abschalteinrichtungen recht

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Von Joshua Kirby

DOW JONES--Mehrere große Autohersteller haben im Rechtsstreit um illegale Abschalteinrichtungen in Großbritannien einen juristischen Sieg errungen. Der High Court of England and Wales erklärte am Freitag, es habe "die meisten der wesentlichen Vorwürfe gegen die Hersteller, deren Fahrzeuge im Prozess untersucht wurden, zurückgewiesen". Die Sammelklage war von 1,6 Millionen Klägern gegen die Hersteller Ford, Peugeot sowie Citroën, Renault, Nissan und Mercedes-Benz eingereicht worden.

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Die Kläger behaupteten, dass bestimmte von den Beklagten hergestellte Dieselfahrzeuge mit verbotenen Abschaltvorrichtungen ausgestattet seien, die die Wirksamkeit der Emissionskontrollsysteme außerhalb der behördlichen Tests verringern, was zu höheren Emissionen schädlicher Stickoxide im normalen Fahrbetrieb führe.

Renault begrüßte die Entscheidung. "[Sie] steht voll und ganz im Einklang mit unserer langjährigen Position, dass unsere Fahrzeuge in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Anforderungen entwickelt, konstruiert und hergestellt wurden und werden", erklärte der Autohersteller.

Die anderen Beklagten reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu dem Urteil.

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Ein weiteres Verfahren soll im Oktober stattfinden, um "die Folgen etwaiger einklagbarer Verstöße sowie Fragen im Zusammenhang mit Schadensersatz oder anderen Rechtsmitteln zu klären", so das Gericht.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)

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