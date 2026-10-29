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Ukraine: 13 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof

DNIPRO (dpa-AFX) - Durch einen russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Es seien 13 Menschen ums Leben gekommen und mindestens fünf verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram.

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Eine Drohne mit Düsenantrieb habe einen Bahnsteig getroffen, auf dem sich der Zug Dnipro-Saporischschja befunden habe, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Menschen hielten sich demnach trotz einer bekanntgegebenen erhöhten Gefahr am Bahnsteig auf.

Bürgermeister Borys Filatow sprach von einer Tragödie. Es habe sich um einen zivilen Zug gehandelt.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Moskaus Militär hatte zuletzt immer wieder Züge und Eisenbahninfrastruktur attackiert./ksr/DP/stk

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