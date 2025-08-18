DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Ukraine attackiert erneut russische Ölindustrie

15.08.25 10:37 Uhr

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Armee hat in der Nacht vor dem amerikanisch-russischen Gipfeltreffen erneut die strategisch wichtige Ölindustrie Russlands mit Kampfdrohnen angegriffen. Russische und ukrainische Telegramkanäle berichteten von einem großen Brand in der Ölraffinerie von Sysran im Gebiet Samara an der Wolga.

Wer­bung

Der Gouverneur der russischen Region, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bestätigte indes nur allgemein, dass das Gebiet Samara angegriffen worden sei. "Nach vorläufigen Angaben wurden 13 feindliche Drohnen abgeschossen", schrieb er auf Telegram. Sysran liegt etwa 800 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Effektivste Waffe der Ukraine

Drohnen mit hoher Reichweite sind derzeit die effektivste Waffe der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Sie hat in den vergangenen Wochen systematisch Raffinerien, Tanklager und Pipelines im russischen Hinterland beschossen, außerdem Bahnstrecken und Militärobjekte.

Angriff auf Nachschub für Russland aus dem Iran

Der ukrainische Generalstab in Kiew berichtete zudem von einem Angriff auf den russischen Seehafen Olja im Delta der Wolga am Kaspischen Meer. Dort sei ein Schiff getroffen worden, das Munition und Drohnenbauteile aus dem Iran gebracht habe, schrieb das Militär auf Facebook. Von russischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin kommen heute am späten Abend mitteleuropäischer Zeit im nördlichen US-Bundesstaat Alaska zusammen. Trump will bei dem Gipfel über eine Waffenruhe in der Ukraine und ein Ende des Krieges sprechen. Putin hat bislang kein Einlenken erkennen lassen./fko/DP/stk