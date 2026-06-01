DAX25.151 +0,7%Est506.327 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 +3,4%Nas26.227 -1,1%Bitcoin56.655 +2,6%Euro1,1435 -0,4%Öl77,39 -3,7%Gold4.179 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX wieder über 25.000 Punkten -- US-Börsen uneins -- HOCHTIEF springt in den DAX -- Zalando, OHB, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, SpaceX im Fokus
Top News
Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX schließt im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX schließt im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukraine attackiert russisches Zentrum für Weltraumkommunikation

22.06.26 16:50 Uhr

DUBNA (dpa-AFX) - Ukrainische Drohnen haben das Zentrum für Weltraumkommunikation in der Stadt Dubna 120 Kilometer nördlich von Moskau angegriffen. Den vom Generalstab in Kiew gemeldeten Angriff bestätigten später staatliche russische Stellen. "Die Funktionstüchtigkeit der TV-Ausstrahlung und des Nachrichtenverkehrs wurde nicht gestört", teilte der Pressedienst des russischen Betreibers von Kommunikationssatelliten mit. Die Folgen des Angriffs würden beseitigt, Personal sei nicht zu Schaden gekommen, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Ukraine machte keine Angaben zu den Folgen.

Das Zentrum in Dubna wurde zur Übertragung der Olympischen Spiele 1980 in Moskau eingerichtet. Später organisierte das Zentrum einen direkten Draht zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Ob das Zentrum auch für militärische Zwecke genutzt wird, ist nicht bekannt./bal/DP/jha