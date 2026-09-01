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Ukraine begrüßt deutsche Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ukraine hat die deutschen Maßnahmen gegen Russland nach dem misslungenen Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle positiv bewertet. "Ich begrüße die entschlossene Reaktion Deutschlands auf den russischen Angriff in Leipzig", schrieb der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, auf der Plattform X.

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Kiew stehe in engem Austausch mit Berlin bei der Sicherung kritischer Infrastruktur vor Drohnen, einem koordinierten Vorgehen gegen die russische "Schattenflotte" und weiteren Sanktionen gegen Russland. Zuvor hatte Berlin offiziell Moskau für den Vorfall auf dem Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht und unter anderem die Schließung des russischen Konsulats in Bonn und des Russischen Hauses in Berlin angekündigt.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion. Deutschland ist inzwischen der größte Einzelunterstützer des osteuropäischen Landes./ast/DP/he

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