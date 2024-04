Ukraine bereitet weiteren Schutz für Charkiw vor

KIEW (dpa-AFX) - Unter dem Vorsitz des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die führenden Militärs in Kiew am Montag über weitere Maßnahmen zum Schutz der ostukrainischen Großstadt Charkiw beraten. "Das Hauptthema war Charkiw, die Verteidigung der Stadt gegen russische Angriffe und die Möglichkeit, unsere Luftabwehr und elektronische Kriegsführung in der Region Charkiw zu verstärken", schrieb Selenskyj auf Telegram über die Sitzung der Stawka, des Oberkommandos der ukrainischen Armee. Nach Dafürhalten der ukrainischen Militärs könnte die nächste russische Großoffensive gegen Charkiw gerichtet sein. "Wir halten unsere Positionen, die Hauptsache ist jetzt eine effiziente Logistik", umriss Selenskyj die Lage an den Fronten.

Neben den militärischen Maßnahmen seien auch diplomatische Schritte, wie beispielsweise zur Beschaffung neuer Luftabwehrsysteme, erörtert worden. Selenskyj hat in den vergangenen Wochen von den westlichen Partnern wiederholt weitere Flugabwehrwaffen für die Ukraine gefordert. In einem Fernsehinterview sagte er am Sonntag, sein von Russland angegriffenes Land brauche zumindest 25 US-Luftabwehrsysteme Patriot, um die ukrainischen Städte ausreichend zu schützen./cha/DP/ngu