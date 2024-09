UKRAINE-BLOG/Bund beschließt weitere medizinische Hilfe für die Ukraine

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Bund beschließt weitere medizinische Hilfe für die Ukraine

Die Bundesregierung stellt zusätzlich bis zu 50 Millionen Euro für die Aufnahme und Behandlung verletzter ukrainischer Soldaten zur Verfügung. Die Kosten für die stationäre Versorgung der Kriegsverletzten sollen künftig unbürokratisch durch das Bundesverwaltungsamt abgewickelt und beglichen werden. "Wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (SPD). "Mit der jetzt gefundenen Lösung schaffen wir Sicherheit für notwendige medizinische Behandlungen in Deutschland." Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Deutschland bislang 1.173 schwer verwundete und verletzte ukrainische Soldaten und Zivilisten evakuiert und in deutschen Kliniken behandelt. "Diese Hilfe ist ein Gebot der Menschlichkeit - und diese Hilfe setzen wir mit aller Kraft fort", sagte sie.

