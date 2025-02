UKRAINE-BLOG/CDU-Außenpolitiker befürchtet "Begräbnis für die Idee der Nato"

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Wer­bung Wer­bung

CDU-Außenpolitiker befürchtet "Begräbnis für die Idee der Nato"

Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter hat die Gespräche von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin über die Zukunft der Ukraine scharf kritisiert und vor desaströsen Folgen für Deutschland und Europa gewarnt. "Trumps Telefonat mit Putin und seine Verhandlungsabsichten über die Köpfe der Europäer und vor allem der Ukrainer hinweg sind ein absolut fatales Signal für die weltweite Nachkriegsordnung", sagte Kiesewetter der Rheinischen Post. "Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg wird mit Territorium belohnt. Das begräbt die Idee der Nato und höhlt Artikel 5 komplett aus. Die Zeit des Redens ist vorbei", sagte Kiesewetter. "Eine Koalition der Willigen innerhalb Europas muss die Führung übernehmen. Donald Tusk und die baltischen Regierungschefs gehen schon stark in diese Richtung. Es wird nun an der nächsten Bundesregierung liegen, sich diesen Initiativen entweder anzuschließen oder dem Untergang der Nachkriegsordnung zuzuschauen", mahnte Kiesewetter.

Trump: Mit Putin Gespräche über Ende des Ukraine-Kriegs vereinbart

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben am Mittwoch ein "langes und sehr produktives Telefongespräch" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Trump schrieb auf Truth Social, Putin und er hätten vereinbart, die Länder des jeweils anderen zu besuchen und sofortige Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aufzunehmen. "Ich glaube, dass diese Bemühungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, hoffentlich bald", schrieb Trump. Trump war mit dem Versprechen angetreten, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden. Das Telefonat folgte auf einen Gefangenenaustausch zwischen Washington und Moskau, der laut Trump ein Vorbote für bessere Beziehungen zwischen den USA und Russland sein könnte.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 04:36 ET (09:36 GMT)