UKRAINE-BLOG/Deutscher Botschafter: 18 Stunden am Tag kein Strom

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Deutscher Botschafter: 18 Stunden am Tag kein Strom

Nach der systematischen Zerstörung der ukrainischen Stromversorgung durch russische Truppen hat die ukrainische Bevölkerung nach Darstellung des deutschen Botschafters in der Ukraine, Martin Jäger, täglich mit langen Stromabschaltungen zu kämpfen. "Die Menschen haben gelernt, wie man mit der Bedrohung umgeht, wie man sich bei Luftalarm verhält oder wie man sich arrangiert mit der Tatsache, dass ganze 18 Stunden am Tag der Strom gesperrt ist", sagte Jäger der Rheinischen Post. Die russischen Streitkräfte hätten in den vergangenen Monaten systematisch alle Stromerzeugungskapazitäten in der Ukraine massiv attackiert. "Die Temperaturen stiegen in Kiew in den letzten Tagen auf bis zu 37 Grad. Man hat zwischendurch mal für zwei Stunden Strom, dann wieder über viele Stunden nicht", sagte Jäger. Das betreffe die Menschen im Privaten, aber auch die industrielle Produktion. Das Land müsse weitere wirtschaftliche Einbußen hinnehmen.

July 19, 2024