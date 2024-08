UKRAINE-BLOG/Kretschmer fordert Friedensverhandlungen mit Russland

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Ministerpräsident Kretschmer fordert Friedensverhandlungen mit Russland

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seine Forderungen nach Friedensverhandlungen mit Russland zur Beendigung des Ukraine-Kriegs erneuert. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin, wer Russland ein wenig kenne, wisse: "Das geht nur über diesen Weg." Man müsse sich strategisch Zeit kaufen. Irgendwann seien Russlands Präsident Wladimir Putin und "diese Kriegstreiber" weg. Dann werde es auch "eine komplette Lösung, einen richtigen, ehrlichen Frieden, einen dauerhaften Frieden" geben können. Kritik äußerte er erneut an die Waffenlieferungen an die Ukraine. Sinnvoller sei es, Geld für einen Raketenabwehrschirm auszugeben, um so Russland abzuschrecken. In Sachsen finden am 1. September die Landtagswahlen statt.

