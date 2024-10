UKRAINE-BLOG/Lindner: Stehen vor Durchbruch bei Ukraine-Kredit

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Lindner: Stehen vor Durchbruch bei Ukraine-Kredit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat einen Durchbruch für das geplante Kreditpaket sieben führender westlicher Industrieländer (G7) über 50 Milliarden US-Dollar für die Ukraine angekündigt. "Stehen vor einem Durchbruch bei der Unterstützung der Ukraine", sagte Lindner bei einem Statement in New York, wie das Bundesfinanzministerium über den Kurznachrichtendienst X mitteilte. "Die USA werden sich an dem Kredit voraussichtlich beteiligen. Das macht den Weg für die Unterstützung der EU in einer Größenordnung von 18 Milliarden Euro frei", erklärte Lindner laut seinem Ministerium.

