UKRAINE-BLOG/Ukraine stimmt US-Plan zu 30-tägiger Feuerpause zu

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Ukraine stimmt US-Plan zu 30-tägiger Feuerpause zu

Die Ukraine hat einem Vorschlag der USA für einen 30-tägigen Waffenstillstand zugestimmt. Das haben die beiden Länder in einer gemeinsamen Erklärung nach hochrangigen Gesprächen in Saudi-Arabien mitgeteilt. Die Umsetzung des Plans hängt von der Zustimmung Russlands ab.

Goldman Sachs: USA liefern so viel an Ukraine wie Europäer

Die USA haben laut einer Aufstellung von Goldman Sachs seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 jährlich Militärhilfe für 20 Milliarden Euro geleistet -"ebensoviel wie die EU-27, Großbritannien und Norwegen zusammen", wie die Analysten dieses Hauses in einer Analyse schreiben. "Das heißt, dass Europa seine Zusagen an die Ukraine verdoppeln müsste, um das Niveau der Militärhilfen aufrechtzuerhalten." Um im Falle eines Waffenstillstands mit Russlands Rüstungsinvestitionen mitzuhalten, müsste Europa nach ihrer Einschätzung selbst 60 Milliarden Euro pro Jahr in Rüstung investieren. Allerdings seien die Schätzungen zu Russlands tatsächlichen Investitionen und der langfristigen Nachhaltigkeit ihrer Produktionskapazitäten sehr unsicher.

Scholz trifft Mittwoch Spitzen von Union und SPD zur Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Mittwoch die Spitzen von Union und SPD über die internationalen Gespräche zur Ukraine unterrichten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, dass Scholz die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Saskia Esken (SPD) sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Nachgang über die internationalen Gespräche zur Ukraine vom Sonntag in London und über die für Donnerstag auf dem EU-Gipfel geplanten Gespräche zur Verteidigungsindustrie informieren wolle.

March 11, 2025 14:50 ET (18:50 GMT)