Ukraine-Botschafter Melnyk: bitte keine 'faulen Kompromisse'

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat die Bundesregierung vor "faulen Kompromissen" im Ukraine-Konflikt gewarnt. "Es geht ja heute nicht nur vorrangig darum, einen neuen russischen Krieg mitten in Europa abzuwenden", sagte Melnyk den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). "Und da hoffen die Ukrainer, dass keine faulen Kompromisse über unsere Köpfe hinweg und auch auf die Kosten unserer Zukunft abgeschlossen werden."

Die Ampel-Regierung dürfe keine Zugeständnisse an den russischen Präsidenten Wladimir Putin machen, um einerseits eine freie Bündniswahl zu bekräftigen und gleichzeitig die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben, so Melnyk. Die Ukraine hoffe auch, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den kommenden Wochen einen Gipfel im Normandie-Format auf höchster Ebene in Berlin einberuft, um "eine brandgefährliche Sprachlosigkeit und Funkstille zwischen Präsident Selenskyj und Präsident Putin" zu überwinden.

Kanzler Scholz hatte am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten gesagt: "Die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen steht ja praktisch gar nicht an, und deshalb ist es schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht."/da/DP/zb