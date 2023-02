Ukraine entscheidendes Thema bei Finanzministern von G7 und G20 - Kreise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Thema Ukraine wird nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen sowohl beim Finanzministertreffen der sieben führenden westlichen Industrieländer (G7) als auch der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Bangalore eine entscheidende Rolle spielen. "Wir werden uns im G7-Kreis natürlich mit Fragen der Weltwirtschaft auseinandersetzen, aber das Hauptthema ist und bleibt die... Ukraine-Finanzierung", sagte ein hochrangiger Beamter des Bundesfinanzministeriums in Berlin. Zu dem G7-Treffen am Donnerstag in der indischen Stadt wird laut den Angaben auch der ukrainische Finanzminister Sergey Marchenko per Video zugeschaltet.

Der Beamte erwartete von dem Treffen Aufschluss seitens der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, darüber, "wo wir bei der Entwicklung des IWF-Programms stehen". Darüber gebe es derzeit intensive Diskussionen. "Ziel der ganzen Operation soll sein, dass Ende März im Board des IWF das Programm verabschiedet werden wird", betonte der Beamte. Dann werde man sich auf Ministerebene noch einmal darüber beugen und sich der Ukraine-Thematik weiter widmen.

Beim Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs am Freitag werde aus deutscher Sicht dann die spannende Frage vor Ort sein, wie Indien zum Ukraine-Konflikt stehe. Indien habe bereits klargemacht, dass sich das Land als ehrlicher Makler sehe. "Aber es gibt ja eine Reihe von Entwicklungen, gerade was Sanktionen angeht, wo wir genauer hinhören müssen." Man wolle sehen, wie sich die indische G20-Präsidentschaft dort positioniere.

Weitere Themen der G20 sollen laut den Angaben eine internationale nachhaltige Finanzarchitektur, der Finanzsektor und finanzielle Inklusion unter anderem vor dem Hintergrund der indischen Digitalisierungsstrategie im Finanz- und Gesundheitssektor sowie die Lage der Weltwirtschaft sein. Bei dem vorausgehenden G7-Treffen soll es zudem noch um eine Verbindung von Versorgungssicherheitsfragen mit ökonomischen Fragen gehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 10:33 ET (15:33 GMT)