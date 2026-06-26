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Ukraine: Erneut Ölpumpstation für Moskau getroffen

28.06.26 09:34 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Geheimdienst hat eigenen Angaben nach eine für die Treibstoffversorgung von Moskau wichtige Ölpumpstation mit Drohnen angegriffen. Getroffen worden sei ein technisches Gebäude der Station in Wtorowo nahe der Gebietshauptstadt Wladimir östlich von Moskau, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit. Es sei die zweite erfolgreiche Attacke innerhalb eines Monats auf die Anlage, heißt es. Russische Behörden haben den Angriff bislang nicht bestätigt.

Die Station Wtorowo gehört zum staatlichen Ölpipelinekonzern Transneft in Russland. Sie pumpt unter anderem Diesel in die Moskauer Ringpipeline, die für die Versorgung der großen Öldepots rund um die russische Hauptstadt verantwortlich ist.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen russischen Angriffskrieg. In den vergangenen Monaten hat sie dazu vermehrt strategisch wichtige Objekte im russischen Hinterland mit Drohnen oder Raketen attackiert. Dazu zählen auch Anlagen der Ölindustrie. Die Folge: Viele russische Regionen klagen über Mangel an Treibstoffen./bal/DP/zb