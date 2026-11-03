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Ukraine: Fast 50 Verletzte bei Angriff auf medizinische Einrichtung

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf eine medizinische Einrichtung sind nach ukrainischen Behördenangaben in Charkiw mindestens 46 Menschen verletzt worden. Das schrieb der Bürgermeister der östlichen Großstadt, Ihor Terechow, auf der Plattform Telegram. Am Krankenhausgebäude und umliegenden Häusern seien aufgrund der Detonationen rund 1.000 Fenster beschädigt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

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Dem Portal "Kyiv Independent" zufolge müssen rund 200 Patienten aus der beschädigten Einrichtung evakuiert werden. Terechow hatte in der Nacht zuvor gewarnt, Russland greife die Stadt mit ballistischen Raketen und Gleitbomben an. Charkiw ist nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt nahe der russischen Grenze und der Frontlinie./jbz/DP/zb

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