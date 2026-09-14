DAX 25.403 -0,6%ESt50 6.257 -1,1%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,22 +0,6%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 67.387 +1,7%Euro 1,1541 -0,5%Öl 107,3 +2,6%Gold 4.284 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ukraine: Generalstaatsanwalt erhebt aus dem Ausland Vorwürfe

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko hat wenige Tage nach seinem Rücktrittsgesuch im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre das Land verlassen. Aus dem Ausland erhebt er nun Vorwürfe gegen die Antikorruptionsbehörden in der Ukraine und fordert deren Chefs zum Rücktritt auf.

Werbung

Es seien Ermittlungen gegen den Chef der Antikorruptionsbehörde NABU eingeleitet worden, sagte Krawtschenko in einem auf sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. NABU-Chef Semen Krywonos habe offizielle Dokumente gefälscht, um unrechtmäßige Vorteile in besonders großem Umfang zu erlangen. Krawtschenko berichtete auch von weiteren Ermittlungen im Umfeld einer weiteren Behörde, die Korruption bekämpfen soll.

Krawtschenko bestätigte, dass er auf einer "Dienstreise" im Ausland sei. Die Nichtregierungsorganisation Zentrum für Korruptionsbekämpfung erhob den Vorwurf, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ausreise trotz laufender Ermittlungen zuließ.

Selenskyj reagiert umgehend

Offiziell ist Krawtschenko immer noch Generalstaatsanwalt - im Parlament steht die Abstimmung über seine Entlassung aus. Selenskyj reagierte 50 Minuten nach der Veröffentlichung von Krawtschenkos Video. "Für diesen Generalstaatsanwalt gibt es nur einen Weg: die Entlassung aus dem Amt. Genau das habe ich ihm auch gesagt", schrieb der Staatschef bei Telegram. Selenskyj forderte die Abgeordneten auf, die Entlassung zu unterstützen. Die Abstimmung wurde nun für Dienstag angekündigt.

Werbung

Trotz eines halben Dutzends seit 2014 mit westlicher Hilfe geschaffener Behörden zur Korruptionsbekämpfung gilt die Ukraine bei den Experten der Nichtregierungsorganisation Transparency International weiterhin als eines der korruptesten Länder Europas. Das osteuropäische Land wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine russische Invasion und wird vom Westen mit Milliardensummen unterstützt./ast/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.