DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,64 -1,9%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 65.949 -0,1%Euro 1,1167 -0,0%Öl 92,2 +0,8%Gold 4.056 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi sollen weitergehen

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach einem ersten Verhandlungstag sollen die Ukraine-Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwoch weitergehen. Das erste dreiseitige Treffen seit mehr als acht Monaten dauerte am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge etwa viereinhalb Stunden mit einer Pause. Einen Durchbruch im Ringen um ein Ende des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs hatten Beobachter im Vorfeld des neuen Anlaufs nicht erwartet.

Werbung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete das Dreier-Gespräch als konstruktiv und inhaltsreich. Es ging demnach um mögliche Rahmenbedingungen humanitärer Maßnahmen. Die Freilassung Gefangener habe oberste Priorität, schrieb er in sozialen Medien. Außerdem seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine Thema gewesen, bestätigte er. Dem Kiewer Team habe er Aufgaben mitgegeben sowohl für das dreiseitige Treffen als auch für Gespräche mit Vertretern aus den USA und Europa.

Konkrete Ergebnisse teilten die Delegationen aus Moskau und Kiew zunächst nicht mit. Aber ukrainische Medien berichteten unter Berufung auf Quellen nahe der Kiewer Delegation, dass bereits ein Gefangenenaustausch vereinbart worden sei. Schon bei früheren Verhandlungen im Format USA-Russland-Ukraine hatten sich die Kriegsparteien auf Austauschaktionen geeinigt./ksr/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.