Ukraine greift erneut Ölraffinerie in Russland an

07.12.25 12:24 Uhr

RJASAN (dpa-AFX) - Die Ukraine hat erneut die russische Ölindustrie ins Visier genommen. Der Kiewer Generalstab bestätigte einen Angriff auf die Ölraffinerie in Rjasan, rund 200 Kilometer südöstlich von Moskau. Es sei ein Treffer an einer Anlage festgestellt worden, schrieb der Generalstab in sozialen Medien. Die Raffinerie versorge die russischen Streitkräfte, hieß es zur Begründung des Angriffs.

Der Gouverneur des Gebiets Rjasan, Pawel Malkow, schrieb bei Telegram lediglich, dass Trümmer auf das Gelände eines Industriebetriebs gefallen seien. Größere Schäden und Verletzte gebe es nicht. Über dem Gebiet seien in der Nacht 29 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Ein mehrstöckiges Wohnhaus wurde demnach beschädigt, ein Brand auf dem Dach sei aber schnell gelöscht worden.

In sozialen Medien kursierten dagegen nicht überprüfbare Videos und Fotos, die einen Brand auf dem Gelände der dortigen Ölraffinerie und einen Einschlag auf dem Dach eines Hochhauses zeigen sollen.

Zweiter Angriff innerhalb weniger Wochen

Die Ölraffinerie in Rjasan gehört zum Konzern Rosneft und war erst Ende Oktober von einem ukrainischen Drohnenangriff getroffen worden. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Zuletzt setzte sie systematisch auf Gegenangriffe auf die russische Öl- und Gasindustrie. Damit will sie einerseits den Kraftstoffnachschub für das russische Militär stören und andererseits den für Moskaus Finanzierung des Angriffskriegs so wichtigen Wirtschaftszweig treffen.

Russland hatte die Ukraine in der Nacht mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. In mehreren Regionen wurden Verletzte und Notabschaltungen des Stroms gemeldet. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau erneut vor, die ukrainische zivile Infrastruktur zu attackieren./ksr/DP/mis