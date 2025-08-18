DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.040 +0,3%Nas21.633 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
Ukraine greift Hafen im russischen Wolgadelta mit Drohnen an

15.08.25 16:32 Uhr

ASTRACHAN/KIEW (dpa-AFX) - Das ukrainische Militär hat einen russischen Seehafen in Astrachan in der Nähe des Kaspischen Meeres mit Kampfdrohnen angegriffen. "Infolge der Abwehr der Angriffe haben die Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Schiff beschädigt", teilte der Gouverneur des Gebiets, Igor Babuschkin, bei Telegram mit. Alle Drohnen seien abgewehrt und die Hafeninfrastruktur nicht beschädigt worden. Opfer gab es demnach nicht. Die Hafenanlagen sind gut 800 Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt.

Zuvor hatte der ukrainische Generalstab über den Angriff informiert. "Dieses Objekt wird vom russischen Aggressor als wichtiger logistischer Punkt für die Lieferung von Militärgütern aus dem Iran genutzt", begründete er bei Telegram die Attacke. Es sei ein Schiff mit Einzelteilen für Shahed-Kampfdrohnen und Munition aus dem Iran beschädigt worden.

Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, kommentierte den Angriff ebenfalls. "Wenn es den Wunsch gibt, Einzelteile für Waffen und Drohnen zu transportieren, die Ukrainer umbringen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn dieses Transportmittel zu sinken beginnt", schrieb er bei Telegram. Dazu veröffentlichte er ein Foto, welches das beschädigte Schiff zeigen soll.

Die Ukraine wehrt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion und greift immer wieder auch Ziele tief im Hinterland des Gegners an./ast/DP/men