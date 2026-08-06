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Ukraine-Großauftrag

SFC Energy-Aktie: Etwas optimistischer für Gesamtjahr

SFC Energy-Aktie: Etwas optimistischer für Gesamtjahr

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
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SFC Energy AG
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"Auf Basis der Rekordentwicklung im ersten Halbjahr, der weiterhin hohen Nachfrage und der guten Auftragslage können wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf den oberen Bereich der bisherigen Bandbreite präzisieren", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Freitag laut Mitteilung. Entsprechend sieht SFC Energy den Umsatz nun bei 166 bis 175 Millionen Euro (bisher: 163 bis 175,0 Mio). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 31,5 bis 34 Millionen Euro liegen.

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Im ersten Halbjahr profitierte SFC unter anderem von einem im Mai gewonnenen Großauftrags zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine, für den bereits Teilauslieferungen stattfanden. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 82,4 Millionen Euro. Davon blieb mit 18,4 Millionen Euro mehr als doppelt so viel operativer Gewinn, wie ein Jahr zuvor. Unterm Strich sprang der Gewinn von rund einer viertel Million auf 7,3 Millionen Euro.

/lew/stk

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SFC Energy AG

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DatumRatingAnalyst
06.07.26 SFC Energy Buy Warburg Research
29.05.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
14.05.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research