Ukraine-Konflikt: Litauen hofft auf mehr Beistand durch USA und Nato

VILNIUS (dpa-AFX) - Angesichts der drohenden Eskalation im Ukraine-Konflikt hat sich Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas für eine weitere Stärkung der Nato-Ostflanke starkgemacht. Die angespannte Lage in der Region erfordere zusätzliche US-Truppen in Europa, sagte er litauischen Medienberichten zufolge am Mittwoch in Vilnius. Zugleich rief er bei einem Treffen mit Botschaftern von neun Nato-Staaten die Verbündeten auf, zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Sicherheit in Betracht zu ziehen.

Litauen ergreife weitere Schritte zur Stärkung seiner nationalen Sicherheit, sagte Anusauskas. Die Präsenz der Verbündeten bleibe aber der wichtigste Sicherheitsgarant für das baltische EU-Land und die Region. Der litauische Verteidigungsminister zeigte sich besorgt über russische Truppenverlegungen in das benachbarte Belarus inmitten des Ukraine-Konflikts. Die sei nicht nur ein destabilisierender Faktor in der Sicherheitslage, sondern stelle eine direkte Bedrohung für Litauen dar, schrieb er auf Facebook./awe/DP/ngu