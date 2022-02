Ukraine-Krieg: Ägypten fordert Krisensitzung der Arabischen Liga

KAIRO (dpa-AFX) - Ägypten hat wegen des Kriegs in der Ukraine eine Krisensitzung der Arabischen Liga gefordert. Dies teilte das ägyptische Außenministerium am Sonntag mit. Ägyptens Regierung hatte sich am Donnerstag besorgt über die Lage in der Ukraine geäußert.

Die Vereinigten Arabischen Emirate riefen unterdessen zu einer politischen Lösung des Konflikts auf. In einer Resolution des UN-Sicherheitsrat, der Russlands Aggression verurteilte, hatte sich der Golfstaat zunächst enthalten. Russland hatte gegen die Resolution am Freitag im Sicherheitsrat wie erwartet sein Veto eingelegt.

Die Arabische Liga besteht aus 22 Mitgliedern und ist ein Zusammenschluss von Staaten aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Mehrere der Länder sind von Weizenimporten aus der Ukraine abhängig./arb/DP/he