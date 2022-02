Ukraine-Krieg: Fast zwei Drittel der Deutschen erwarten Auswirkungen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine erwarten einer Umfrage zufolge fast zwei Drittel der Befragten in Deutschland Auswirkungen auf sie selbst. Dies sagten 63 Prozent der von YouGov befragten Menschen, wie das Institut am Freitag mitteilte. Darunter sagten 32 Prozent, dies werde "auf jeden Fall" so kommen. 22 Prozent glauben dies nicht. 14 Prozent machten keine Angabe. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag einen Angriff auf das Nachbarland Ukraine gestartet. Yougov befragte nach eigenen Angaben am selben Tag 3064 Personen in Deutschland. Die Ergebnisse wurden den Angaben zufolge gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren./vsr/DP/zb