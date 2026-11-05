DAX 26.618 +0,7%ESt50 6.305 +0,6%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,55 -1,9%Nas 25.412 -1,3%Bitcoin 70.697 -1,3%Euro 1,1215 -0,1%Öl 97,4 +3,0%Gold 4.133 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ukraine-Krieg: Meloni fordert gemeinsame Stimme Europas

ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fordert eine verbindliche Entscheidung darüber, wer Europa bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs vertritt. "Was ich weiterhin fordere, ist, dass ein für alle Mal entschieden wird, wer am Verhandlungstisch im Namen der Europäischen Union sitzt und mit welchem Mandat", schrieb Meloni in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Werbung

Die italienische Regierungschefin erklärte, ein "uneinheitliches Vorgehen mit Initiativen, die sich gegenseitig jagen und überschneiden", werde Europa "weder bei unseren Partnern helfen noch bei jenen, die wir davon überzeugen müssen, eine sinnlose Aggression zu beenden".

Meloni fordert Entscheidung beim Europäischen Rat

Beim nächsten informellen Europäischen Rat in Dublin kommende Woche solle diese Frage unter den Partnern erörtert werden, forderte Meloni in dem Schreiben. Der Europäische Rat am 17. und 18. Dezember in Brüssel wiederum soll dadurch in der Lage sein, "nach einer Abstimmung mit dem Vereinigten Königreich, Norwegen und den anderen interessierten europäischen Partnern eine entsprechende Entscheidung förmlich zu beschließen".

Sollte keine Einigung auf eine gemeinsame Stimme gelingen, drohe Europa im Verhandlungsprozess die Bedeutungslosigkeit, warnte Meloni. Sie erklärte weiter, man gebe sonst weiter das Bild eines Europas ab, das uneinheitlich vorgehe. Dies diene den Interessen jener, die wollen, dass dieser Krieg weitergeht. "Und ich halte das für inakzeptabel, angesichts der Tatsache, dass Menschenleben und die Zukunft unserer Sicherheit auf dem Spiel stehen."

Werbung

Zuletzt Kritik an Stubb-Støre-Telefonat mit Putin

Meloni hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach kritisch über einzelne Initiativen und Gesprächsformate gezeigt, die ihrer Ansicht nach zu einer Zersplitterung der europäischen Position in der Ukraine-Frage beitragen. Zuletzt gab es aus Rom Kritik an dem unter den Europäern nicht koordinierten Telefonat von Finnlands Präsident Alexander Stubb und Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mit Kremlchef Wladimir Putin Ende Oktober./rme/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.