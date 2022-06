Rheinmetall-Aktie: 1.000 neue Stellen in Deutschland

Allein in Deutschland sollen 1.000 neue Stellen in diesem Jahr entstehen, sagte Konzernchef Armin Papperger dem Handelsblatt. 700 Vakanzen seien bereits besetzt worden. Weltweit plant Rheinmetall laut Papperger "einige tausend Menschen" in diesem Jahr neu einzustellen.

Auf der Rheinmetall-Karriereseite finden sich derzeit knapp 1.300 Vakanzen, fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern sucht dabei vor allem IT-Fachkräfte sowie Ingenieure. Ende 2021 beschäftigte Rheinmetall knapp 24.000 Menschen weltweit. Laut Papperger hat Rheinmetall im vergangenen Jahr 145.000 Bewerbungen erhalten, 64.000 davon aus Deutschland. Der Konzernchef geht davon aus, dass die Zahlen in diesem Jahr weiter steigen dürften. "Mit dem Krieg in der Ukraine haben die Bewerbungen einen Schub bekommen", sagte der Konzernchef.

Via XETRA klettert die Rheinmetall-Aktie zeitweise um 3,81 Prozent auf 205,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com