SpaceX-Aktie gesucht: Selenskyj klagt über weiterhin gedrosseltes Starlink - Rubio weist Vorwurf zurück

Ukraine-Krieg

19.10.26 10:58 Uhr

Das militärisch wichtige Satelliteninternet Starlink funktioniert nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj über der Ukraine weiterhin nur gedrosselt.

• Es gab mehrere Anschläge und Sabotageversuche auf Starlink-Ausrüstung in Litauen, Polen und Bulgarien, die laut litauischem Regierungschef auf russische Aktivitäten zurückzuführen sind.

• US-Behörden und Elon Musk weisen Vorwürfe einer absichtlichen Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine zurück, obwohl ukrainische Medien und Selenskyj von Einschränkungen berichten.

• Tests in europäischen Ländern zeigten, dass die Starlink-Verbindung bei Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h stabil bleibt, während in der Ukraine Berichte über eine Drosselung bei Geschwindigkeiten über 160 km/h vorliegen.

Tests in europäischen Ländern hätten überdies ergeben, dass die Drosselung nur sein Land betreffe, sagte Selenskyj nach Medienberichten in Kiew. "Das heißt, es handelt sich um eine geplante Operation", folgerte er.

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Die Satelliten der US-Firma SpaceX verfolgten nicht die Antennen auf Flugobjekten, die schneller als 161 Kilometer in der Stunde fliegen, sagte der Präsident. Dies behindert ukrainische Drohnen sowohl bei der Abwehr russischer Jetdrohnen als auch bei eigenen Angriffen auf mittlere Distanzen.

In einer Phase eskalierender russischer Luftangriffe klagt das ukrainische Militär seit Mitte der Woche über die Geschwindigkeitsbegrenzung. Starlink gehört zum Firmenreich von Elon Musk, die militärisch genutzte Sonderfunktion Starshield wird nach Musks Angaben aber vom Pentagon kontrolliert. Aussagen von Musk und aus dem Weißen Haus gaben kein klares Bild des Vorgangs.

Tests mit Tempo 180 in EU-Ländern

Zwischenzeitlich berichteten Medien in Kiew unter Berufung auf das ukrainische Militär, Starlink funktioniere wieder ohne Begrenzung. Zu den Tests sagte Selenskyj, man habe Autos in EU-Ländern mit einem Tempo von 180 Kilometern pro Stunde fahren lassen. Deren Satellitenverbindung sei nicht abgerissen. "Wir verfügen über entsprechende Aufzeichnungen und Beweise", sagte Selenskyj. Wie aussagekräftig solche Tests sind, ist aber schwer abzuschätzen.

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Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Die US-Führung von Präsident Donald Trump versteht sich nicht mehr als Unterstützer der Ukraine, sondern als Vermittler. In mehreren Schritten der vergangenen Woche ist Trump aber Moskau entgegengekommen und hat den Druck auf Kiew verstärkt.

Rubio weist Vorwurf gezielter Starlink-Drosselung zurück

Washington hat erneut eine absichtliche Drosselung des für militärische Zwecke von der Ukraine genutzten Satelliteninternets zurückgewiesen. "Niemand im Weißen Haus hat irgendjemanden angewiesen, das Internet zu drosseln oder die Übertragungsgeschwindigkeiten zu verringern, damit bestimmte Drohnen es nicht nutzen können", sagte US-Außenminister Marco Rubio Journalisten vor seiner Abreise nach Usbekistan. Was die Probleme verursacht haben könnte, ließ er offen. "Es ist einfach so passiert", führte er aus. Der Starlink-Zugang sei zudem wiederhergestellt. Rubio bestätigte, dass Kiew das Satelliteninternet für Drohnenflüge verwendet.

Der US-Chefdiplomat verneinte dabei, dass die Ukraine Zugriff auf das militärische Internetsystem Starshield habe. Bei Starlink handele es sich um ein kommerzielles, bei Starshield um ein militärisches Produkt, sagte Rubio. "Starshield ist ein Vertrag mit dem US-Militär. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun", sagte Rubio. Kiew habe keinen Zugriff. "Sie (die Ukrainer) haben um Zugang dazu gebeten, um Angriffe tief im russischen Staatsgebiet durchführen zu können", erklärte er. Starlink und Starshield seien verschiedene Systeme.

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Berichte über Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine

Vergangene Woche Mittwoch wurde aus der Ukraine über Probleme beim Einsatz des Satelliteninternets von Starlink berichtet. Demnach verloren Flugobjekte ihre Verbindung, wenn sie sich schneller als 160 Kilometer pro Stunde - teils auch weniger schnell - bewegten. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte wenig später die Drosselung. Das Weiße Haus und Elon Musk, der Besitzer der Betreiberfirma SpaceX, wiesen jedoch Vorwürfe einer gezielten Funktionseinschränkung zurück. Trotz anderslautender ukrainischer Medienberichte besteht Selenskyj weiterhin auf andauernden Einschränkungen. Der ukrainische Staatschef erhob auch mehrfach den Vorwurf einer absichtlichen Funktionsbeschneidung.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion. Satelliteninternet wird von der ukrainischen Armee für die Kommunikation in Frontregionen, aber auch für ferngesteuerte Drohneneinsätze über ukrainischem Staatsgebiet eingesetzt. Kiew ersuchte Washington mehrfach vergeblich um eine Erlaubnis für die Nutzung des Satelliteninternets auf russischem Territorium.

Brandanschlag auf Starlink-Lagerfirma: Litauen verdächtigt Russland

Litauens Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius hat einen versuchten Brandanschlag auf ein Unternehmen, das Starlink-Ausrüstung lagert, mit Russland in Verbindung gebracht. Es sei offensichtlich, dass es sich um einen versuchten Sabotageakt handle und Teil des hybriden Krieges Russlands sei, sagte der Regierungschef des baltischen EU- und Nato-Landes im litauischen Rundfunk. Ähnliche Aktionen seien in ganz Europa, darunter in Polen und Bulgarien, zu beobachten gewesen.

Sinkevicius hatte zuvor auf Facebook über den Vorfall informiert. Demnach sei in der Nacht zu Sonntag versucht worden, eine litauische Firma in Brand zu setzen, in dem Ausrüstung für Anlagen des Satellitendienstes Starlink gelagert wird. Der Anschlag sei aber gescheitert, weil die Behörden das Unternehmen vor möglichen Angriffen gewarnt hatten und die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden seien, schrieb er.

Wer gab den Auftrag für den versuchten Brandanschlag?

Nach Angaben des litauischen Regierungschefs stellt das Unternehmen den Anschluss von neun Starlink-Antennen sicher, die von der Ukraine genutzt werden. "Gegen 2:00 Uhr wurde versucht, Satellitenantennen und eine Steuereinheit in Brand zu setzen. Es wurden Brandflüssigkeiten sowie Behälter mit einem Fassungsvermögen von drei bis zehn Litern gefunden", sagte Sinkevicius, der für Montag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats einberief.

"Wir werden mehr darüber erfahren, wer den Befehl gegeben hat, wie alles ablief und wer ihn erteilt hat. Es ist wahrscheinlich, dass bereits bekannt ist, wer den Auftrag erteilt hat - es ist die russische Seite", sagte Sinkevicius. Er äußerte die Hoffnung, dass die an dem Brandanschlag beteiligten Personen bald festgenommen werden.

Verteidigungsminister Robertas Kaunas bestätigte die Informationen. Er betonte aber, dass er noch keine Einzelheiten nennen könne. "Der Vorfall ist unter Kontrolle und konnte verhindert werden, wird aber dennoch untersucht", sagte er einem Rundfunkbericht zufolge.

Brände an Starlink-Antennen in Polen und in Bulgarien

Anlagen des Satellitendienstes Starlink waren zuletzt wiederholt zu Zielen von Saboteuren geworden. Das Satellitennetz ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland. In Polen war es unter der Woche zu einem Feuer an einer Starlink-Bodenstation gekommen, hinter dem die Regierung in Warschau russische Geheimdienste vermutet. Auch in Bulgarien sollen Starlink-Antennen vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein.

Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie klettert vorbörslich zeitweise um 0,96 Prozent auf 147,43 US-Dollar.

/fko/DP/zb

KIEW (dpa-AFX)