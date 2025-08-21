Ukraine: Mehrere Kinder bei russischem Angriff verletzt

SUMY (dpa-AFX) - Bei nächtlichen Drohnenangriffen auf die Region Sumy im Nordosten der Ukraine wurden nach Behördenangaben mehr als ein Dutzend Menschen verletzt, darunter auch mehrere Kinder. Kurz nach Mitternacht seien 15 Drohnen in ein Wohnviertel der Stadt Ochtyrka eingeschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. 14 Personen seien ärztlich behandelt worden, darunter auch eine Familie mit drei Kindern im Alter von 6 und 4 Jahren sowie einem 5 Monate alten Säugling. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt.

Bei dem Angriff wurden demnach ein Mehrfamilienhaus, 13 Einfamilienhäuser, ein Nebengebäude und eine Garage teilweise schwer beschädigt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Kriegsverbrechen eingeleitet.

Seit Kriegsbeginn beschießt Russland immer wieder auch das Hinterland der angegriffenen Ukraine. Die Region Sumy ist als Grenzregion zu Russland davon besonders betroffen. Dabei werden oft Zivilisten und zivile Infrastruktur, wie die Wasser- und Stromversorgung von Gemeinden getroffen. Auch die Ukraine attackiert inzwischen russisches Gebiet mit Drohnen. Die Zahl der Opfer und die Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zum Ausmaß der vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen./bal/DP/nas