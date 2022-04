Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfflugzeug Su-25

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Truppen haben eigenen Angaben zufolge ein russisches Erdkampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen. Insgesamt sei jedoch die Aktivität der russischen Luftwaffe wegen des schlechten Wetters zurückgegangen, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch per Facebook mit.

Parallel dazu seien zivile Objekte in den Gebieten Charkiw und Saporischschja mit Raketen angegriffen worden. Der Artilleriebeschuss der ostukrainischen Metropole Charkiw werde fortgesetzt. Ebenso werden nach Angaben des Generalstabs in der belagerten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol weiter ukrainische Positionen bombardiert. Im Hafengelände und in dem Stahlwerk Asowstal setzen die russischen Truppen ihre Angriffe demnach fort. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Kiew mutmaßt, dass das verhängte "gelbe Terrorniveau" in grenznahen Regionen und auf der annektierten Halbinsel Krim Berichte über die russische Truppenbewegungen erschweren soll. Seit Tagen wird eine neue russische Offensive in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk erwartet. Ukrainischen Berichten zufolge erschwert jedoch starker Regen den Aufmarsch.

Vor knapp sieben Wochen hat Russland den Nachbarstaat angegriffen. Die UN haben bereits rund 1900 getötete Zivilisten registriert, gehen aber selbst von weitaus höheren zivilen Opferzahlen aus./ast/DP/eas