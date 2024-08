Ukraine meldet russische Angriffe im Donbass

KIEW (dpa-AFX) - Die russischen Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs weiter aktiv im Donbass an. Besonders schwere Kämpfe gebe es in den Richtungen Pokrowsk, Torezk und Kurachowe, teilte der Generalstab in Kiew mit. Insgesamt seien 144 militärische Zusammenstöße innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. Die Russen hätten mit Dutzenden Luftschlägen und Artillerie angegriffen, die Attacken seien abgewehrt worden, hieß es im Militärbericht. Die russischen Truppen wollen den Donbass komplett unter ihre Kontrolle bringen.

Beide Kriegsparteien meldeten zudem erneut den Abschuss zahlreicher Drohnen nach gegenseitigen Angriffen. Russland setzt seine Offensiven im Donbass auch nach dem Einmarsch ukrainischer Truppen in der russischen Region Kursk fort.

Im Raum Kursk haben die ukrainischen Truppen einen Militärkommandanten eingesetzt, der für die Einhaltung des Kriegsrechts und den Schutz der Zivilbevölkerung sorgen soll. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte betont, dass sich die Soldaten in Russland an das humanitäre Recht hielten.

Die Ukraine verteidigt sich seit fast zweieinhalb Jahren mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Im Zuge des Abwehrkampfes hatte Kiew am 6. August erstmals eine Bodenoffensive auf russischem Gebiet gestartet. Dort brachten die ukrainischen Streitkräfte Dutzende Ortschaften unter ihre Kontrolle. Nach Angaben von Präsident Selenskyj sollen die eingenommenen Gebiete als Faustpfand bei möglichen Friedensverhandlungen dienen./mau/DP/men