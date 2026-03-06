DAX25.216 +0,9%Est506.095 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9100 -4,3%Nas27.087 +0,4%Bitcoin59.612 -2,8%Euro1,1648 +0,1%Öl93,71 -1,6%Gold4.529 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 ServiceNow A1JX4P Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Top News
Talfahrt beschleunigt sich: Bayer-Aktie wegen US-Vergleichs-Sorgen auf Jahrestief Talfahrt beschleunigt sich: Bayer-Aktie wegen US-Vergleichs-Sorgen auf Jahrestief
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ukraine: Opferzahlen steigen nach russischem Angriff weiter

02.06.26 12:43 Uhr

KIEW/DNIPRO (dpa-AFX) - Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine nach dem verheerenden russischen Angriff in der Nacht ist nach Behördenangaben auf 18 gestiegen. In der Millionenstadt Dnipro seien zuletzt die Leichen einer Frau und eines achtjährigen Jungen aus den Trümmern geborgen worden, schrieb der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram.

Damit sind allein in Dnipro zwölf Tote zu beklagen, darunter drei Kinder. 37 Menschen wurden dort verletzt. Weitere Opfer werden unter den eingestürzten Häuserblöcken vermutet.

Auch in der Hauptstadt Kiew steigt die Zahl der Toten. "Ein Verletzter ist im Krankenhaus gestorben", teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Später bezifferte er die Anzahl der Opfer in Kiew auf 6 Tote und 66 Verletzte.

Russland hatte die Ukraine in der Nacht mit Drohnen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und auch Hyperschallwaffen beschossen. Das russische Verteidigungsministerium sprach in dem Zusammenhang von einer Vergeltungsaktion, die militärischen und militärnahen Zielen im Nachbarland gelte./bal/DP/jha