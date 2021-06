Ukraine pocht auf Nato-Beitrittsgespräche

BERLIN/KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Nato-Gipfel an diesem Montag in Brüssel pocht die Ukraine auf Verhandlungen über einen Beitritt zu dem westlichen Militärbündnis. "Man hat der Ukraine 2008 die Mitgliedschaft versprochen", sagte Außenminister Dmitri Kuleba der Zeitung "Welt" in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. "Seither hat die Nato nichts getan, um das in die Tat umzusetzen." Die Ukraine verstehe, dass der Weg zu einer Mitgliedschaft lange dauern könne. Jetzt solle das Verfahren aber starten.

Die Ukraine sieht sich wegen der russischen Einverleibung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim und der andauernden Unterstützung der ostukrainischen Separatisten durch Russland vom großen Nachbarstaat militärisch bedroht. Der Kreml wiederum warnte die Nato mehrfach vor einer Aufnahme der Ukraine. Innerhalb des Bündnisses ist die Frage umstritten./cht/DP/fba